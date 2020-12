Covid: Prefetto Milano, da 7/1 obiettivo è aver 75 per cento studenti in classe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per tornare in classe" è il titolo scelto per il documento operativo approvato dalla Prefettura di Milano per il ritorno degli studenti alla didattica in presenza a partire dal prossimo 7 gennaio. Lo ha detto il prefetto Renato Saccone durante una conferenza stampa a Palazzo Diotti sottolineando che il piano per la ripresa della scuola prevede una presenza giornaliera del 75 per cento degli studenti negli istituti secondari e nei centri di formazione professionale della città metropolitana. "L'obiettivo è far entrare il 50 per cento entro le ore 8 e il restante 25 per cento alle ore 9.30", ha spiegato Saccone.(Rem)