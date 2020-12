Israele: rischio di un ritorno alle urne dopo rottura tra Likud e Blu e Bianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini dello Stato di Israele potrebbero tornare nuovamente alle urne a seguito della rottura tra il Likud, il partito del premier Benjamin Netanyahu, e Blu e Bianco, la formazione del ministro della Difesa Benny Gantz, a seguito del mancato accordo sull'approvazione del bilancio statale. Secondo quanto annunciato in una nota dal Likud, il partito Blu e Bianco ha ritirato tutti gli accordi raggiunti con la formazione politica guidata dal premier Netanyahu, nonostante l’approvazione in prima lettura alla commissione Bilancio della Knesset (il parlamento monocamerale israeliano) di un disegno di legge per ritardare ulteriormente l’approvazione del bilancio. "A causa di una lotta interna al partito Blu e Bianco, Gantz ha ritirato tutti gli accordi raggiunti nei negoziati con Likud”, ha riferito una nota del partito di Netanyahu. "È un peccato che Gantz abbia deciso di trascinare il Paese a elezioni non necessarie al culmine della crisi derivante dal coronavirus", si legge nella nota. (segue) (Res)