Israele: rischio di un ritorno alle urne dopo rottura tra Likud e Blu e Bianco (2)

- Il comunicato del Likud è stato diramato dopo che Gantz, parlando ai suoi parlamentari in videoconferenza, ha annunciato di aver presentato cinque richieste a Netanyahu affinché il suo partito sostenga il disegno di legge per ritardare il bilancio in plenaria: l’approvazione in tempi rapidi del budget 2020-2021; confermare tutti gli incarichi di alto livello attualmente in vigore; chiudere tutte le possibili scappatoie normative che consentirebbero a Netanyahu di evitare di cedere il potere a Gantz come parte del loro accordo di rotazione al potere; mantenere Avi Nissenkorn come ministro della giustizia; approvare il regolamento interno della Knesset. “Se vogliono, lo accetteranno. In caso contrario, ci saranno le elezioni", ha dichiarato Gantz, secondo quanto riporta il sito di notizie “Walla”. Gantz avrebbe inoltre comunicato ai membri del suo partito che le nuove elezioni potrebbero essere annunciate già domani con lo scioglimento della Knesset, a seguito della scadenza a mezzanotte di domani del termine per approvare la legge di bilancio salvo un decreto legge che ne preveda il rinvio. (segue) (Res)