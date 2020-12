Israele: rischio di un ritorno alle urne dopo rottura tra Likud e Blu e Bianco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la commissione Bilancio della Knesset ha approvato un disegno di legge per posticipare il termine di approvazione del bilancio, dando ai partiti della coalizione un'ultima possibilità per riconciliare le loro differenze. Il disegno di legge - che richiede tre letture per essere approvato - è stato fissato per la sua prima votazione in plenaria per questa sera. Se approvato dalla maggioranza dei parlamentari, ritarderebbe la scadenza per approvare il budget per il 2020 dal 23 dicembre al 31 dicembre. La scadenza per l'approvazione di un budget per il 2021 sarebbe invece per il 5 gennaio. Il partito Blu e Bianco ha già affermato che se i bilanci non saranno superati entro quelle scadenze, la Knesset si scioglierà e le elezioni si terranno il 23 marzo, anche se gli analisti hanno suggerito che la legge israeliana non consente lo svolgimento delle elezioni meno di tre mesi dopo lo scioglimento della Knesset. Secondo quanto riporta il “Times of Israel”, il sostegno di Gantz alla proposta non sarebbe sufficiente per ottenere l’approvazione del disegno di legge in plenaria, considerato che diversi parlamentari della coalizione Blu e Bianco sono contrari. (segue) (Res)