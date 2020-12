Israele: rischio di un ritorno alle urne dopo rottura tra Likud e Blu e Bianco (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A complicare la situazione vi è anche la situazione Covid. Oggi la presidenza della Knesset ha annunciato che la deputata di Blu e Bianco, Hila Shay Vazan, membro della commissione Bilancio, ha contratto il coronavirus, entrando in quarantena. Di conseguenza, anche il presidente della commissione Bilancio, Eitan Ginzburg, e lo stesso Gantz, che erano entrati in contatto la Vazan, si sono sottoposti a quarantena volontaria. In base all'accordo di condivisione del potere tra Likud e Blu e Bianco, il mancato rispetto della legge di bilancio è l'unica possibilità che consentirebbe a Netanyahu di concedere a Gantz la premiership come stabilito dagli accordi raggiunti lo scorso 20 aprile. Il Likud ha bloccato il budget per mesi nel tentativo di rinegoziare un accordo di coalizione più favorevole per Netanyahu, che in base agli accordi iniziali dovrebbe cedere il mandato a Gantz a novembre 2021. Il Likud sta anche cercando di frenare il potere del ministro della Giustizia Avi Nissenkorn. (Res)