Grecia: progressi nel progetto di riconversione dell'ex aeroporto Elliniko

- La società Lamda Development formerà due nuovi consorzi, composti sia da gruppi greci che internazionali, per sviluppare il progetto di riconversione dell'ex aeroporto ateniese di Elliniko. I due nuovi consorzi sarebbero incaricati di dare attuazione a due progetti in particolare: il primo riguarda la costruzione di una torre, alta circa 150 metri, che dovrà ospitare uffici ed altre attività commerciali in un ala, mentre un'altra sezione dell'edificio sarà adibita ad hotel di lusso. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", l'altro progetto riguarda sempre la costruzione di un grattacielo che ospiterà appartamenti di fronte al mare nell'area dell'ex aeroporto (a sud di Atene). Ancora non è chiaro quale quota del capitale dei nuovi consorzi sarà mantenuta da Lamda Development.(Gra)