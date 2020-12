Montenegro: fonti stampa, proposto il riconoscimento per il genocidio di Srebrenica (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno nel memoriale di Potocari, in Bosnia-Erzegovina, la commemorazione dei fatti di Srebrenica si è tenuta l'11 luglio in conformità con le misure sanitarie di protezione contro la pandemia di coronavirus. La commemorazione si è tenuta in due sale con un massimo di 50 persone ciascuna, con un collegamento video e la lettura e la trasmissione di messaggi video di personalità politiche di tutto il mondo. Il comitato organizzatore per il 25mo anniversario ha inviato lettere a 64 indirizzi di presidenti e capi di governo di Stati e varie organizzazioni, spiegando che questi avrebbero potuto presentare dei discorsi registrati che sarebbero stati trasmessi nel corso della commemorazione. Sono arrivati circa 35 messaggi, tra cui quelli del segretario di Stato Usa Mike Pompeo e del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Alcune commemorazioni si sono tenute anche in altri paesi, come nel Regno Unito, dove la sera dell'11 luglio si è tenuto un evento video che ha visto tra gli ospiti il principe Carlo e il primo ministro Boris Johnson, l'esponente musulmano della presidenza bosniaca, Sefik Dzaferovic, e quello croato Zeljko Komsic. Quest'ultimo ha preso parte anche a un incontro commemorativo presso la Chiesa della memoria a Berlino. (Seb)