Catanzaro: Spirlì, impegnati per risolvere problemi clinica Sant'Anna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo impegnati al massimo per risolvere i problemi della clinica Sant’Anna, che è un polo di eccellenza cardiochirurgico nazionale e che consente ogni anno a centinaia di calabresi di poter godere di cure complesse, senza bisogno di emigrare verso altre regioni". È quanto ha affermato il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, al termine dell’incontro con i vertici del Consiglio d’amministrazione della fondazione catanzarese, incontrati oggi nella sede della Cittadella regionale: "Avevo ricevuto sollecitazioni da parte dei consiglieri regionali del territorio, ma conoscevo il prestigio e la qualità di questa struttura. Si tratta di un centro cardiovascolare e di terapia intensiva d’eccellenza, a prescindere da situazioni che dovranno essere messe in chiaro quanto prima da altre autorità. Quello che a me importa è che si ascoltino le voci di chi, in questo momento, corre il rischio di dover chiudere un importante centro di riferimento, peraltro dotato di convenzione". E quindi: "Ho acquisito le istanze del cda e le riporterò al più presto al commissario della Sanità, al direttore generale del dipartimento Salute e al prefetto di Catanzaro. Mi auguro che questa strana e complessa vicenda trovi al più presto una soluzione". (segue) (Ren)