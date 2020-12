Catanzaro: Spirlì, impegnati per risolvere problemi clinica Sant'Anna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E dunque: "Certo è che non mi sarei mai perdonato un silenzio istituzionale che non è nel mio costume e che ritengo inammissibile quando di mezzo c’è la salute e la vita non solo di pazienti, ma anche di lavoratori". Spirlì ha aggiunto: "I lavoratori della sanità – siano essi medici, tecnici, infermieri, oss, addetti alle pulizie o alla distribuzione del vitto – mi stanno tutti molto a cuore. Il clima natalizio non c’entra: sono convinto che l’istituzione debba sempre saper ascoltare e attivarsi affinché un problema si possa risolvere, senza nasconderlo come la polvere sotto al tappeto. Non funziona così, non qui, non per me". Il presidente del cda della clinica Gianni Parisi ha affermato: "Il presidente Spirlì è stato l’unico attore istituzionale ad ascoltare le nostre richieste. Non possiamo garantire la tredicesima ai nostri dipendenti né ulteriori ricoveri, considerato che abbiamo circa 30 milioni di crediti non pagati e che, senza contratto di servizio, nessuna somma ci sarà corrisposta". (Ren)