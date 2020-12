Spagna: Arrimadas (Cs), mano tesa al governo ma Sanchez ha scelto indipendentisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciudadanos (Cs) ha sempre teso la mano al governo spagnolo ma il premier, Pedro Sanchez, ha scelto gli indipendentisti baschi, Bildu, e catalani, Sinistra repubblica di Catalogna (Erc) non rispettando le sue stesse promesse elettorali. Lo ha affermato la leader del partito di opposizione, Ines Arrimadas, nel corso di un'intervista al quotidiano "El Mundo", spiegando che le lunghe mesi di trattative con l'esecutivo hanno permesso di migliore la legge di bilancio approvata dal Congresso dei deputati come il mancato aumento dell'Iva o delle imposte per le piccole e medie imprese. Arrimadas ha poi criticato il Partito popolare e la formazione di estrema destra, Vox, di aver scelto la posizione "più comoda", cioè quella di criticare senza cercare di introdurre miglioramenti nei conti pubblici. Arrimadas ha calcolato che l'azione politica di Cs ha permesso agli spagnoli hanno risparmiare 5 miliardi di euro di tasse grazie nonostante "l'enorme pressione" subita sia dal resto dei partiti che dall'interno del suo stesso partito. La presidente ha definito Cs l'unico partito liberale in Spagna rivendicandone la piena autonomia. Per questo motivo ha escluso una coalizione con il Pp, salvo casi specifici, scegliendo di candidarsi separatamente alle elezioni. (Spm)