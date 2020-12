Covid: Bonaccini e Donini, da domenica tutto pronto per Vaccine Day in Emilia Romagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore Stefano Bonaccini e l'assessore regionale alla Salute Raffaele Donini hanno spiegato: "Ci siamo mossi in tempi rapidissimi per essere pronti il 27 dicembre, giornata che possiamo definire veramente storica. I primissimi a essere vaccinati, quasi mille in Emilia-Romagna, saranno i medici, gli infermieri, gli operatori socio-sanitari delle strutture sanitarie, quelli che ormai da mesi sono in prima linea nella lotta al virus. Abbiamo lavorato insieme alle Aziende sanitarie, che ringraziamo per la collaborazione e la prontezza di risposta fornita, per mettere in campo un’organizzazione a dir poco complessa, che ci consentirà di avviare il percorso di uscita dalla pandemia". Quindi hanno concluso: "Il 27 dicembre sarà un giorno tanto atteso quanto importante, e siamo certi che tutto andrà per il meglio”. (Ren)