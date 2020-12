© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In piena emergenza sanitaria assistiamo ad un surreale teatrino nella maggioranza, che discute di rimpasto e di verifica. Noi preferiamo occuparci dei problemi degli italiani e grazie al nostro lavoro in manovra ci saranno più risorse per autonomi e partite Iva". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in una dichiarazione ai telegiornali della Rai. (Rin)