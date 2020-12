Campania: Zinzi (Lega), eliminare vincoli di tempo per piano casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rendere il piano casa uno strumento permanente per evitare le continue proroghe che si ripetono con cadenza annuale: è per grandi linee il contenuto dell'emendamento alla Legge di stabilità regionale 2021 presentato dal capogruppo Lega in Regione Campania, Gianpiero Zinzi". Lo si legge in una nota della Lega campana: "Risponde sempre alla finalità di promuovere il rilancio dell'attività edilizia l'altro emendamento presentato sempre a firma Zinzi che invece prevede che anche i sottotetti realizzati dopo il 1 gennaio 2019 possano essere recuperati ai fini abitativi". Zinzi ha affermato: "La nostra proposta pone fine allo stillicidio delle proroghe alle quali la Regione Campania ci ha abituati e consente a tutti di soddisfare le proprie aspettative abitative rispettando la legge, nelle more dell'approvazione di una nuova legislazione regionale in materia di governo del territorio".(Ren)