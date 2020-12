Whirlpool: Spera (Ugl), governo e Invitalia chiariscano prospettive su azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiesto al governo, a Invitalia e alle istituzioni, in merito alla chiusura del sito Whirlpool di Napoli, quali siano le prospettive in campo, dopo l'ultimo incontro con il presidente del consiglio, tali da garantire la ripresa dell' attività produttiva per i 350 lavoratori diretti e a quelli (in tutto 800) delle aziende dell' indotto campano, spesso monocomittenti, strettamente legati alle produzioni delle lavatrici". Lo ha dichiarato il segretario nazionale UGL Metalmeccanici, Antonio Spera, presente con il coordinatore nazionale Ugl Metalmeccanici Whirlpool, Francesco Armandi, e il segretario UGL Metalmeccanici Napoli, Ciro Esposito, all'incontro con il ministro dello Sviluppo economico, con il ministero del Lavoro, azienda e rappresentanti delle regioni e organizzazioni sindacali nazionali e territoriali. (segue) (Ren)