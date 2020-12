Whirlpool: Spera (Ugl), governo e Invitalia chiariscano prospettive su azienda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spera ha spiegato: "La Whirlpool ha confermato gli investimenti nel triennio 2019/2021, pari a 250 milioni di euro, che interesseranno tutti i siti italiani, tranne quello di via argine di Napoli. Ha dichiarato inoltre di essere pronta ad avviare una collaborazione per un sostegno a Napoli e che il 1° aprile avvierà la procedura di licenziamento collettivo per i 350 lavoratori dell'unico sito produttivo Whirlpool del Sud Italia". Quindi ha concluso: "Nei primi sei mesi del 2021 è previsto una solidità di produzione di elettrodomestici in tutti i siti Italiani con la crescita di Cassinetta e l'aumento del 10 per cento delle produzioni a Comunanza, mentre per i lavoratori di Napoli è confermata l'intera retribuzione fino al 31 dicembre 2020 e, successivamente, dovrebbero partire gli ammortizzatori sociali previsti per legge". (Ren)