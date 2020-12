Usa: strage di Lockerbie, procura scozzese collaborerà su nuove accuse penali contro ex agente dell’intelligence libica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I procuratori scozzesi lavoreranno con gli Stati Uniti dopo le nuove accuse annunciate oggi dal procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr, contro un ex agente dell'intelligence libica per il suo ruolo nell'attentato a bordo del Boeing 747 della Pan Am (volo 103) precipitato a Lockerbie, in Scozia, il 21 dicembre 1988 a causa dell'esplosione di un ordigno piazzato a bordo del velivolo provocando la morte di 270 persone, di cui 190 statunitensi. Lo ha dichiarato il procuratore scozzese, James Wolffe. "Per 32 anni le famiglie delle 270 persone uccise in questa atrocità hanno dimostrato una dignità straordinaria e duratura di fronte alle perdite subite quella terribile notte del 21 dicembre 1988", ha affermato assicurando che le autorità scozzesi continueranno a lavorare a fianco di quelle statunitensi. Il sospettato, Abu Agila Mohammad Mas'ud Kheir al Marimi, è un ex funzionario dell'intelligence libica accusato di due capi di imputazione legati all’attentato. Secondo quanto riferito la scorsa settimana dal “Wall Street Journal”, il sospetto si trova attualmente in custodia in Libia e sarà estradato negli Stati Uniti per essere processato. Le accuse sono state formulate nel giorno del 32mo anniversario dell’incidente. Barr – al suo penultimo giorno di servizio dopo aver annunciato le sue dimissioni la scorsa settimana – presentò le sue prime accuse contro i due funzionari dell'intelligence libica Abdelbeset Ali Mohmed al Megrahi e Al Amin Khalifah Fhimah nel 1991. Successivamente l’ex leader libico Moammar Gheddafi ammise la responsabilità della Libia nell’attentato, ma a causa delle difficoltà di estradarli negli Stati Uniti i due furono processati da un tribunale scozzese nei Paesi Bassi. Il processo portò nel 2001 all'assoluzione di Fhimah e alla condanna a 27 anni di carcere per Megrahi, il quale fu tuttavia scarcerato nel 2009 per motivi di salute dopo che gli fu diagnosticato un cancro. È morto nel 2012. (Nys) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata (Rel)