Milano: Consiglio comunale approva Bilancio consolidato 2020

- Con 27 voti a favori, quattro contrari e dieci astenuti, il Consiglio comunale di Milano ha approvato il bilancio consolidato 2020, ovvero l'aggregazione dello stato patrimoniale e del conto economico del bilancio del Comune con i bilanci delle società ed enti partecipati. “Abbiamo definito in giunta un perimetro che ha dato poi origine al consolidamento e che prevede come soggetto capogruppo il Comune di Milano, come area di consolidamento società a controllo diretto come Atm, Milano Ristorazione, Amat, Sea, Mm, Milano Sport e Sogemi e società partecipate come A2A, Aziende Farmacie Milanesi spa, che sono i due soggetti di cui il Comune di Milano non detiene una partecipazione di controllo. Poi abbiamo un ente strumentale a controllo diretto che è la Fondazione Milano Scuole Civiche e due enti strumentali partecipate che sono il Teatro alla Scala e l’Agenzia per il Tpl”, ha precisato in Consiglio comunale l’assessore al Bilancio Roberto Tasca. Il risultato operativo della gestione è positivo per 426,6 milioni di euro mentre il risultato netto è di 332,6 milioni di euro. Il patrimonio netto del Gruppo Comune di Milano è di 332,6 milioni di euro, che restituisce alla collettività nazionale oltre 138 milioni di euro di imposte, a fronte dei 450 milioni di euro ottenuti come ristori. (Rem)