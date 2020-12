Polonia: ministro Giustizia vuole procedere contro deputata di opposizione pro-aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia polacco, Zbigniew Ziobro, vuole che la deputata Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica) sia perseguita per offesa al sentimento religioso. Lo riporta l'agenzia di stampa "Pap". Ziobro, che è anche procuratore generale, ha deposto una richiesta all'ufficio di presidenza del Sejm, la camera bassa del Parlamento, per togliere l'immunità a Scheuring-Wielgus affinché questa possa essere accusata per una protesta a favore del diritto all'aborto svoltasi in una chiesa a Torun il 25 ottobre scorso. Durante una funzione religiosa la deputata e suo marito si sono avvicinati all'altare e hanno mostrato striscioni pro-aborto ai fedeli presenti. Ziobro vuole che la deputata sia perseguita per "aver ostacolato in mala fede lo svolgimento di un atto religioso" e per "aver offeso il sentimento religioso", accuse che comportano la possibilità di una pena detentiva fino a due anni. (Vap)