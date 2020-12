Serbia: premier Brnabic a colloquio con commissario Ue Varhelyi, focus su percorso europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Serbia, Ana Brnabic, ha avuto oggi un colloquio in videoconferenza con il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi. Secondo una nota diramata dal governo serbo, al centro della conversazione sono state le prospettive dei negoziati di adesione della Serbia nei prossimi 6 mesi. Brnabic ha sottolineato che la piena adesione all'Unione europea resta una priorità strategica del governo da lei guidato. La Serbia, ha proseguito la premier, continua a lavorare sull'attuazione delle riforme, in particolare nel settore dello Stato di diritto. Il governo, ha detto ancora Brnabic, nel corso del nuovo mandato ha già compiuto diversi passi in questa direzione, come ad esempio la formazione di uno speciale ministero per i Diritti umani e le minoranze e la costituzione di un gruppo di lavoro per la sicurezza e la protezione dei giornalisti. (segue) (Seb)