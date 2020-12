Serbia: premier Brnabic a colloquio con commissario Ue Varhelyi, focus su percorso europeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esecutivo, ha infine ricordato Brnabic, ha anche approvato il piano d'azione per la Strategia sui media. Il commissario Varhelyi ha espresso soddisfazione per il piano presentato dal governo di Belgrado e per gli sforzi che sta compiendo sul percorso di adesione, sottolineando al contempo la necessità di accelerare il processo attuando le riforme. Il primo ministro Brnabic ha infine dichiarato di apprezzare l'impegno del commissario a consegnare quanto prima una determinata quantità di vaccini contro il Covid-19 ai Paesi dei Balcani occidentali. (Seb)