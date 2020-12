Milano: prefetto su omicidio via Macchi, sapere contorni di fatto gravissimo per fare valutazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comitato provinciale di Milano per l'ordine e la sicurezza pubblica, in programma mercoledì prossimo, "verificheremo le misure attuali ed evidentemente valuteremo l'intera area per avere dei servizi potenziati". Lo ha detto il prefetto Renato Saccone a margine di una conferenza stampa a Palazzo Diotti rispondendo a una domanda sulla richiesta di un maggior presidio delle forze dell'ordine a seguito dell'omicidio avvenuto sabato sera in via Mauro Macchi, zona Stazione Centrale di Milano. "È un fatto gravissimo di cui però non sappiamo ancora i contorni - ha precisato il prefetto - e dobbiamo tenerne conto nella valutazione". Il prefetto ha poi ricordato che "questo anno terribile, stando ai dati statistici, ha il dato più basso per omicidi volontari".(Rem)