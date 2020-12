Covid: Oms, nessuna prova che nuova variante sia più grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non vi è alcuna prova che la nuova variante del Covid-19 isolata nel Regno Unito sia più grave o abbia una mortalità maggiore. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un briefing coni giornalisti. “Negli ultimi giorni, sono state segnalate nuove varianti del virus Covid-19 in Sud Africa e nel Regno Unito. I virus mutano nel tempo; è naturale e previsto. Il Regno Unito ha riferito che questa nuova variante si trasmette più facilmente, ma finora non ci sono prove che causi malattie gravi o abbia una mortalità superiore”, ha dichiarato Tedros. “L'Oms sta lavorando con gli scienziati per capire come questi cambiamenti genetici influenzano il comportamento del virus. La conclusione è che dobbiamo interrompere la trasmissione di tutti i virus Sars-CoV-2 il più rapidamente possibile. Più gli permettiamo di diffondersi, più possibilità ha di cambiare”, ha aggiunto il direttore generale dell’Oms. “Non sottolineerò mai abbastanza, a tutti i governi e a tutte le persone, quanto sia importante prendere le precauzioni necessarie per limitare la trasmissione”, ha dichiarato Tedros.(Res)