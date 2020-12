Rischio di un ritorno alle urne in Israele dopo la rottura tra Likud e Blu e Bianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini dello Stato di Israele potrebbero tornare nuovamente alle urne a seguito della rottura tra il Likud, il partito del premier Benjamin Netanyahu, e Blu e Bianco, la formazione del ministro della Difesa Benny Gantz, a seguito del mancato accordo sull'approvazione del bilancio statale. Secondo quanto annunciato in una nota dal Likud, il partito Blu e Bianco ha ritirato tutti gli accordi raggiunti con la formazione politica guidata dal premier Netanyahu, nonostante l’approvazione in prima lettura alla commissione Bilancio della Knesset (il parlamento monocamerale israeliano) di un disegno di legge per ritardare ulteriormente l’approvazione del bilancio. "A causa di una lotta interna al partito Blu e Bianco, Gantz ha ritirato tutti gli accordi raggiunti nei negoziati con Likud”, ha riferito una nota del partito di Netanyahu. "È un peccato che Gantz abbia deciso di trascinare il Paese a elezioni non necessarie al culmine della crisi derivante dal coronavirus", si legge nella nota.Il comunicato del Likud è stato diramato dopo che Gantz, parlando ai suoi parlamentari in videoconferenza, ha annunciato di aver presentato cinque richieste a Netanyahu affinché il suo partito sostenga il disegno di legge per ritardare il bilancio in plenaria: l’approvazione in tempi rapidi del budget 2020-2021; confermare tutti gli incarichi di alto livello attualmente in vigore; chiudere tutte le possibili scappatoie normative che consentirebbero a Netanyahu di evitare di cedere il potere a Gantz come parte del loro accordo di rotazione al potere; mantenere Avi Nissenkorn come ministro della giustizia; approvare il regolamento interno della Knesset. “Se vogliono, lo accetteranno. In caso contrario, ci saranno le elezioni", ha dichiarato Gantz, secondo quanto riporta il sito di notizie “Walla”. Gantz avrebbe inoltre comunicato ai membri del suo partito che le nuove elezioni potrebbero essere annunciate già domani con lo scioglimento della Knesset, a seguito della scadenza a mezzanotte di domani del termine per approvare la legge di bilancio salvo un decreto legge che ne preveda il rinvio.Oggi la commissione Bilancio della Knesset ha approvato un disegno di legge per posticipare il termine di approvazione del bilancio, dando ai partiti della coalizione un'ultima possibilità per riconciliare le loro differenze. Il disegno di legge - che richiede tre letture per essere approvato - è stato fissato per la sua prima votazione in plenaria per questa sera. Se approvato dalla maggioranza dei parlamentari, ritarderebbe la scadenza per approvare il budget per il 2020 dal 23 dicembre al 31 dicembre. La scadenza per l'approvazione di un budget per il 2021 sarebbe invece per il 5 gennaio. Il partito Blu e Bianco ha già affermato che se i bilanci non saranno superati entro quelle scadenze, la Knesset si scioglierà e le elezioni si terranno il 23 marzo, anche se gli analisti hanno suggerito che la legge israeliana non consente lo svolgimento delle elezioni meno di tre mesi dopo lo scioglimento della Knesset. Secondo quanto riporta il “Times of Israel”, il sostegno di Gantz alla proposta non sarebbe sufficiente per ottenere l’approvazione del disegno di legge in plenaria, considerato che diversi parlamentari della coalizione Blu e Bianco sono contrari.A complicare la situazione vi è anche la situazione Covid. Oggi la presidenza della Knesset ha annunciato che la deputata di Blu e Bianco, Hila Shay Vazan, membro della commissione Bilancio, ha contratto il coronavirus, entrando in quarantena. Di conseguenza, anche il presidente della commissione Bilancio, Eitan Ginzburg, e lo stesso Gantz, che erano entrati in contatto la Vazan, si sono sottoposti a quarantena volontaria. In base all'accordo di condivisione del potere tra Likud e Blu e Bianco, il mancato rispetto della legge di bilancio è l'unica possibilità che consentirebbe a Netanyahu di concedere a Gantz la premiership come stabilito dagli accordi raggiunti lo scorso 20 aprile. Il Likud ha bloccato il budget per mesi nel tentativo di rinegoziare un accordo di coalizione più favorevole per Netanyahu, che in base agli accordi iniziali dovrebbe cedere il mandato a Gantz a novembre 2021. Il Likud sta anche cercando di frenare il potere del ministro della Giustizia Avi Nissenkorn. (Res)