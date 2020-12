Recovery: Gelmini (FI), basta liturgie governo, Parlamento sia protagonista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, afferma che "tanto nell'affrontare l'ormai palese crisi della maggioranza, quanto nel lavorare ai progetti per il Recovery plan, il governo si affida ad antiche liturgie da prima Repubblica che hanno il solo obiettivo di nascondere difficoltà divenute insormontabili". La parlamentare aggiunge, in una nota, che "l'esecutivo è in grave ritardo sulla pianificazione da presentare alla Commissione Ue per poter usufruire delle risorse nel Next generation Eu, anche questa volta Conte e i suoi ministri hanno mancato l'obiettivo. Basta con queste perdite di tempo - conclude l'esponente di FI -, sia il Parlamento a dare il percorso da seguire e ad indicare, nell'esclusivo interesse del Paese, le priorità". (Com)