Covid: Prefetto Milano, da 7/1 obiettivo è aver 75 per cento studenti in classe (2)

- Per rendere compatibile il trasporto in sicurezza con la ripresa della scuola dal 7 gennaio ci saranno delle modifiche anche agli orari della città. "I negozi, tranne quelli legati ai servizi essenziali, apriranno - ha spiegato Saccone - dalle 10.15 del mattino, alle 9.30 apriranno tutti i servizi alla persona e gli uffici pubblici". Inoltre "ci saranno - ha proseguito - una serie di azioni per consolidare i livelli attuali che già sono alti di smart working e aumentare questa modalità di lavoro nel periodo che ci interessa e fino a quando sarà necessario". Il prefetto ha poi sottolineato che sarà implementato "un potenziamento del trasporto pubblico locale che Atm e Trenord potranno presentare più nel dettaglio" nei prossimi giorni. Ad esempio, "Atm sta elaborando un sistema di trasporto con i bus per collegare i poli critici direttamente con la Stazione Centrale, senza passare dalla metropolitana". Infine verrà istituita una governance che settimanalmente si riunirà per monitorare la situazione e valutare ulteriori misure da mettere in campo. (Rem)