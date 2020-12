© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: von der Leyen, ok di Ema a vaccino Biontech Pfizer è momento decisivo - Un momento decisivo. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha commentato tramite Twitter il via libera dato dall'Agenzia europea del farmaco (Ema) al vaccino sviluppato da BionTech Pfizer. "È un momento decisivo nei nostri sforzi per fornire vaccini sicuri ed efficaci agli europei. L'Ema ha appena emesso un parere scientifico positivo sul vaccino di BioNTech Pfizer", ha scritto. "Ora agiremo velocemente. Mi aspetto una decisione della Commissione europea entro questa sera", ha aggiunto. (segue) (Res)