I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese: Visco, investire nel capitale umano vantaggio necessario per eccellere - Investire nel capitale umano può fornire alle aziende il vantaggio necessario per eccellere in ambienti difficili: tuttavia, la capacità sia delle imprese che dei singoli individui di crescere ed emergere deve essere adeguatamente alimentata. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nel suo intervento al convegno su “Proprietà, governance, gestione e performance d'impresa” organizzato dalla Banca d'Italia insieme al Centro di ricerca sulle politiche economiche e all'Istituto di economia e finanza Einaudi. Secondo il governatore, in questo senso, il mercato e la regolamentazione del lavoro, la cultura organizzativa e il riconoscimento ricevuto dai lavoratori per i loro sforzi e meriti giocano un ruolo cruciale nel fornire incentivi per investire nel capitale umano. "Più in generale, favoriscono un'allocazione più efficiente dei talenti nell'economia, con effetti positivi sul benessere per l'economia nel suo complesso", aggiunge Visco. (segue) (Rin)