I fatti del giorno – Italia (2)

- Legge Bilancio: M5s, con nostri emendamenti si punta a rilancio settore Difesa - I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Difesa alla Camera sottolineano: "Con estrema soddisfazione, grazie ai nostri emendamenti, siamo riusciti a migliorare la manovra 2021 rilanciando il settore Difesa. Nello specifico - continuano i parlamentari in una nota -, vorremmo evidenziare le nuove assunzioni nel comparto civile in arsenali e stabilimenti. Era una misura che avevamo promesso, dopo le assunzioni all'arsenale di Taranto con il decreto Agosto, e su cui abbiamo mantenuto la parola data. Per il personale civile della Difesa siamo riusciti anche a far passare un emendamento che mira all'aumento della loro indennità". Gli esponenti del M5s aggiungono: "Così, con certo orgoglio, rivendichiamo l'importanza dell'emendamento che prevede 4 milioni per istituire un Fondo per l'adeguamento tecnologico e digitale dei presidi territoriali e delle prestazioni della sanità militare. Ulteriore supporto ai nostri medici e infermieri militari che hanno apportato un grande contributo nell'affrontare questa pandemia. Infine, abbiamo ottenuto anche l'aumento di 100 unità nel personale del Corpo capitanerie di porto - Guardia costiera e stanziato 2 milioni di euro per il 2021 per l'incremento delle capacità tecnico operative della Scuola interforze per la difesa Nbc. Avanti su questa strada per valorizzare la Difesa - concludono i deputati -, un comparto che riteniamo strategico per il Paese". (segue) (Rin)