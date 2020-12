I fatti del giorno – Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scuola: Azzolina, impegno comune riportare in classe studenti e studentesse - La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha scritto una lettera per le festività natalizie rivolta al personale dell’amministrazione del ministero dell’Istruzione, ai dirigenti scolastici, ai direttori dei servizi generali ed amministrativi, ai docenti, al personale educativo ed Ata (Ausiliario tecnico-amministrativo), alle studentesse e agli studenti, alle famiglie. E' quanto si legge in una nota del dicastero. Nella missiva, l'esponente dell'esecutivo ricorda che "quello appena trascorso è stato certamente per tutti un anno particolarmente intenso e complesso, stravolto da una pandemia mondiale che ha trasformato le nostre vite, che ci ha costretti a rivedere le nostre priorità e ci ha privato, in alcuni casi, degli affetti più cari. Le prossime festività natalizie ci consentiranno un momento di autentico raccoglimento per fare memoria di questi giorni, per ripercorrerli, per rammentarci di come abbiamo reagito, di come abbiamo provato a farci forza per guardare oltre questo periodo buio, per ricordare chi non c’è più". Azzolina prosegue: "Saranno feste necessariamente diverse, all’insegna della sobrietà, ma ogni sacrificio che faremo, ci aiuterà ad uscire da questa emergenza. Il mio desiderio è di raggiungervi tutti, con questa lettera, per inviarvi personalmente i miei auguri più sinceri per le feste, per l’anno venturo e per ringraziarvi dello straordinario lavoro svolto in questo 2020. All’inizio, siamo stati tutti colti da paura e profondo sconcerto, ma un po’ alla volta abbiamo trasformato quelle inquietudini in energia concreta e fattiva per affrontare le sfide che ci si sono poste d’innanzi, cogliendo nella difficoltà un’occasione storica di cambiamento". (segue) (Rin)