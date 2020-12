I fatti del giorno – Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Speranza, via libera da Ema a vaccino Pfizer Biontech apre fase nuova - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, segnala che "l’Agenzia europea del farmaco ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora molto complessa - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota -, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra, ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci dà più forza e fiducia". (segue) (Rin)