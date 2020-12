I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese: ministero Sviluppo economico, nel 2020 in crescita startup e Pmi innovative - A dimostrazione dell'elevata capacità di resilienza e di adattamento, nel corso del 2020, malgrado la crisi, il numero di startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese è continuato a crescere (+10,4 per cento), superando, nel novembre 2020, la soglia delle 1 mila unità. Lo riferisce un comunicato del ministero dello Sviluppo economico, secondo cui la resilienza di queste imprese è legata ai punti di forza che le caratterizzano: forte attitudine al digitale e allo smart working, velocità e flessibilità nel rispondere alle nuove esigenze, elevato livello di competenze tecniche e informatiche. La crisi ha, tuttavia, colpito gran parte del sistema produttivo ed è stato fondamentale, pertanto, adottare misure anticongiunturali e, nel contempo, misure che sostenessero e stimolassero il rafforzamento dell'intero ecosistema dell'imprenditoria innovativa, su cui il Governo ha concentrato, a partire dal dicembre 2012, molte agevolazioni attraverso lo Startup Act. Come sottolineato dal ministro Patuanelli, "il ministero non solo ha garantito continuità alle politiche di supporto pubblico all'ecosistema delle startup e delle Pmi innovative, ma ne ha fatto un target di riferimento introducendo nuove misure di agevolazione per sostenerne la resilienza e il rilancio in risposta alla crisi Covid-19". (Rin)