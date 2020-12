I fatti del giorno – Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qatar-Italia: Di Maio incontra ministro Interno, solide relazioni bilaterali - Il Qatar è “un partner cruciale per l’Italia e un mercato promettente per l’Italia soprattutto per quanto riguarda energia, infrastrutture, digitale ed economia verde”. È quanto emerge dall’incontro avvenuto oggi a Doha tra il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e il premier e ministro dell’Interno qatariota, Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz al Thani. Lo riferisce un messaggio su Twitter della Farnesina. Il responsabile della Farnesina è giunto ieri in Qatar in visita con l’obiettivo di programmare e creare nuove opportunità economiche per l’Italia. Ieri Di Maio ha incontrato l’omologo, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, con il quale ha firmato un memorandum d’intesa relativo al dialogo strategico fra il ministero degli Esteri dello Stato del Qatar e il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale dell’Italia. Questa mattina Di Maio ha co-presieduto la tavola rotonda sulla Green Economy insieme al ministro dei Trasporti e delle Telecomunicazioni del Qatar, Jassim Bin Saif al Sulaiti e ha avuto un colloquio con il vice emiro Abdullah Bin Hamad al Thani. (segue) (Res)