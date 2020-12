I fatti del giorno – Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Israele sospende viaggi aerei e vieta ingresso ai cittadini stranieri - Lo Stato di Israele ha sospeso i viaggi aerei e vietato agli stranieri l’ingresso nel Paese per dieci giorni a seguito della scoperta di un nuovo ceppo di Covid-19 nel Regno Unito. Lo ha annunciato in un messaggio sul suo profilo Twitter il portavoce del primo ministro Benjamin Netanyahu, Ofir Gendelman. “Abbiamo deciso di chiudere lo spazio aereo di Israele e agli stranieri non sarà permesso entrare nel Paese, se non in casi eccezionali come diplomatici, a seguito del diffondersi della nuova mutazione del coronavirus. Questa decisione è necessaria, poiché siamo obbligati a preservare la vostra salute e le vostre vite, e sarà in vigore per dieci giorni”, si legge nel messaggio attribuito al premier Netanyahu. La mossa di Israele segue quelle di Arabia Saudita, Oman e Kuwait che hanno annunciato la chiusura dei propri confini per una settimana. La decisione avviene dopo che diversi Paesi europei hanno vietato i viaggi dal Regno Unito in seguito all’annuncio da parte del governo di Londra della scoperta di un nuovo ceppo altamente contagioso di Covid-19. (segue) (Res)