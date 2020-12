I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: ministero Esteri Iran, “inaccettabile” attacco contro ambasciata Usa a Baghdad - Il portavoce del ministero degli Esteri dell’Iran, Saeed Khatibzadeh, ha definito “inaccettabile” l’attacco missilistico che ieri sera ha colpito la zona verde di Baghdad, danneggiando il complesso dell’ambasciata statunitense. Durante la sua conferenza stampa settimanale, Khatibzadeh ha detto: “purtroppo anche le sedi diplomatiche dell’Iran in Iraq erano state attaccate. Abbiamo perseguito una politica stabile: prendere di mira missioni diplomatiche e aree residenziali è inaccettabile”. “Tuttavia, il genere e la scelta dei tempi di quest’attacco, come anche la dichiarazione rilasciata dal segretario di Stato Usa, mostrano che l’attacco è molto dubbio. (…) E, più importante ancora, sembra come se avessero già preparato un comunicato da rilasciare. Condanno fortemente le affermazioni del segretario di Stato del regime Usa, conosciuto per le sue bugie e i suoi imbrogli”, ha proseguito il portavoce, ripreso dal quotidiano “Teheran Times”. (segue) (Res)