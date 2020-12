I fatti del giorno – Medio Oriente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: parlamento approva legge per sospensione del segreto bancario - Il parlamento del Libano, riunito in sessione plenaria, ha approvato oggi un progetto di legge che prevede la sospensione temporanea – per la durata di un anno – del segreto bancario. Si tratta, riferisce il quotidiano libanese “L’Orient le jour”, di un passo ritenuto cruciale per l’esecuzione della revisione contabile e forense delle istituzioni pubbliche libanesi, soprattutto della Banca del Libano (Bdl), che è stata posta da donatori e finanziatori come condizione necessaria per una concessione di aiuti al Paese dei cedri, attualmente in gravissima crisi economica e finanziaria. La revisione forense della Bdl era stata appaltata inizialmente alla società statunitense Alvarez e Marsal, che ha rescisso il contratto a causa della reticenza dell’istituzione libanese - giustificata proprio con l’esistenza del segreto bancario - a fornire tutta la documentazione necessaria. “La Camera, rispondendo al messaggio del capo dello Stato, ha adottato (lo scorso 27 novembre) una decisione in conformità alla quale tutte le istituzioni dello Stato, la Banca del Libano, i ministeri, le amministrazioni e istituzioni pubbliche, saranno sottoposte a revisione forense. Oggi confermiamo che in quanto parlamento rispettiamo ciò che abbiamo deciso” ha dichiarato il presidente dell’assemblea legislativa di Beirut, Nabih Berri. (segue) (Res)