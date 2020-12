I fatti del giorno – Medio Oriente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: Rohani, potrebbe essere necessario emendare Costituzione - La Costituzione della Repubblica islamica dell’Iran, a 31 anni dalla sua revisione finale, potrebbe avere bisogno di essere modificata. Lo ha detto oggi il presidente iraniano, Hassan Rohani. La Costituzione iraniana sottolinea l’aspetto della “Repubblica islamica”, ha detto Rohani, aggiungendo: “Se il nostro sistema non fosse una repubblica e l’aspetto della repubblica non vi fosse incluso, e le elezioni non fossero la base, non penso che sarebbe rimasto in piedi fino a oggi”. “L’aspetto islamico del sistema è sempre stato considerato come un pilastro; nell’aspetto della Repubblica il voto del popolo svolge un ruolo fondamentale, ma nel nostro Paese, purtroppo, non abbiamo un sistema partitico”, ha proseguito. “Quando ci si affida al voto popolare il popolo dovrebbe venire e votare; se non c’è un sistema partitico è difficile, cioè la scelta sarà più difficile”, ha detto il presidente. Nel sistema attuale i cittadini votano per individui, in qualunque consultazione elettorale (parlamento, consigli municipali, assemblee di esperti), ma non per partiti. (Res)