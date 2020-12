© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: famiglie dei 12 detenuti di Shenzhen chiedono di assistere al processo - Le famiglie dei 12 fuggitivi di Hong Kong detenuti a Shenzhen hanno sollecitato le autorità a organizzare la loro partecipazione al processo previsto in Cina. Consegnando una petizione all'Immigration Tower, due rappresentanti delle famiglie dei 12 hanno affermato oggi che le autorità cinesi dovrebbero dare loro almeno 20 giorni di preavviso prima del processo, o consentire loro di essere esentati dagli accordi di quarantena quando attraversano il confine. "Siamo preoccupati che le autorità cinesi utilizzino la pandemia come scusa e misure amministrative per impedirci di partecipare al processo [...] e che le udienze saranno quindi equivalenti a un processo segreto", ha spiegato la moglie del detenuto Wong Wai-yin. Le famiglie hanno chiesto che le autorità della Cina continentale aprano il processo al pubblico e trasmettano le udienze in rete, oltre a fornire i contatti degli avvocati incaricati di difendere i detenuti. I parenti hanno aggiunto che il governo di Hong Kong dovrebbe inviare ufficiali per scortarli a Shenzhen. Otto dei 12 giovani sono stati accusati di attraversamento illegale del confine e due di avere organizzato la fuga. Altri due devono affrontare un'udienza con i pubblici ministeri perché sono minorenni. (segue) (Res)