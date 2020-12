© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Usa: Pechino si oppone a politicizzazione questioni di sicurezza informatica - La Cina si oppone alla politicizzazione e alla stigmatizzazione delle questioni di sicurezza informatica, e ribadisce la linea dura contro i crimini legati allo spazio cibernetico. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato su Twitter che la Cina "potrebbe essere" responsabile degli attacchi informatici su larga scala al governo degli Stati Uniti. "Il fatto che gli Stati Uniti infanghino e accusino la Cina di lanciare attacchi informatici è ridicolo e contraddittorio, concepito per servire a uno scopo politico e screditare la Cina. Per molto tempo il governo degli Stati Uniti ha politicizzato la questione della sicurezza informatica, diffondendo continuamente false informazioni, tentando di danneggiare la reputazione della Cina nella comunità internazionale", ha spiegato Wang. Il portavoce ha aggiunto che la Cina è un difensore della sicurezza informatica ed è anche una delle maggiori vittime degli attacchi da parte di hacker. "La Cina si è sempre opposta e ha cercato di difendersi da crimini e attacchi informatici. Il governo degli Stati Uniti ha una cattiva reputazione quando si tratta di crimini nel cyberspazio, ed è il Paese meno qualificato per puntare il dito contro altre nazioni", ha detto Wang, aggiungendo che la Repubblica popolare ha proposto un'iniziativa globale per la sicurezza dei dati, che mira a creare un cyberspazio aperto, sicuro e cooperativo. (segue) (Res)