- Cina: Ue chiede immediato rilascio Li Yuhan e altri avvocati diritti umani - L'Unione europea chiede l'immediato rilascio dell'avvocatessa per i diritti umani Li Yuhan, nonché di altri avvocati per i diritti umani detenuti e condannati e di altri difensori dei diritti umani tra cui Yu Wensheng, Huang Qi, Ge Jueping, Qin Yongmin, Gao Zhisheng, Ilham Tohti, Tashi Wangchuk, Wu Gan e Liu Feiyue. Lo ha scritto in una nota il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) ricordando che Li Yuan è stata arrestata il 9 ottobre 2017 con l'accusa di provocare problemi. Il Seae ha ricordato che Li era attiva come avvocatessa a difesa e sostegno delle vittime di violazioni dei diritti umani, tra i quali altri avvocati per i diritti umani che sono stati detenuti nella cosiddetta "repressione del 709". Li ha trascorso più di tre anni in detenzione e fonti attendibili indicano che è stata sottoposta a torture e maltrattamenti e che non ha ricevuto un'adeguata assistenza medica. Le sue condizioni di salute si sono gravemente deteriorate durante la detenzione. (segue) (Res)