- Nepal: Oli difende la richiesta di sciogliere la Camera e accusa gli oppositori del suo partito - Il primo ministro del Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, ha pronunciato un discorso televisivo alla nazione oggi, per difendere la sua richiesta di scioglimento della Camera dei rappresentanti, la camera bassa, alla presidenza della Repubblica, che l’ha accolta. Il premier, riferisce la stampa nepalese, ha descritto l’iniziativa come una risposta alle manovre di alcuni dirigenti del Partito comunista del Nepal (Ncp), di cui è copresidente insieme a Pushpa Kamal Dahal, che da tempo tentano di indurlo alle dimissioni. “Il governo eletto è stato spinto in un angolo e circondato e non gli è stato permesso di lavorare. Per questo ho deciso di sciogliere la Camera”, ha spiegato Oli, sottolineando che nessuno avrebbe potuto immaginare la convocazione di elezioni anticipate. “Contro il mandato del popolo e la sua volontà, la politica nazionale è stata trascinata in una direzione senza fine e scopo creando controversie e rendendo il Parlamento insignificante mentre il governo eletto non ha potuto ricevere il suo sostegno ma ha affrontato una continua opposizione ed è stato trascinato nelle controversie”, ha accusato il primo ministro in carica. (segue) (Res)