- India: variante coronavirus, sospesi voli da e per Regno Unito dal 22 al 31 dicembre - Il governo dell’India ha deciso di sospendere i voli da e per il Regno Unito dal 22 al 31 dicembre a causa della variante del coronavirus emersa nel Paese europeo. Lo ha annunciato il ministero dell’Aviazione civile. Inoltre, tutti i passeggeri che raggiungeranno l’India entro il 22 dicembre con voli che transitano per il Regno Unito all’arrivo dovranno sottoporsi obbligatoriamente a test molecolari. “Abbiamo deciso di prendere tutte le misure precauzionali”, ha spiegato il ministro Hardeep Singh Puri su Twitter. (Res)