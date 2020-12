Arabia Saudita: a spagnola Acciona contratto da 315 milioni per impianto desalinizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società pubblica saudita Saline Water Conversion Corporation (Swcc) ha assegnato alla spagnola Acciona la progettazione e la costruzione dell'impianto di desalinizzazione Shuqaiq per 315 milioni di euro. Il progetto,con una capacità di 400 mila metri cubi al giorno contribuirà a rafforzare la fornitura di acqua potabile e ad alleviare la carenza d'acqua di cui soffrono gli abitanti del sud-ovest dell'Arabia Saudita, fornendo una nuova fonte di acqua potabile per uso domestico, urbano, agricolo e industriale. Il progetto comprende opere marine, opere civili dell'impianto, fornitura e installazione di apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche, messa in servizio e sistemi di pre e post-trattamento. L'installazione, il cui completamento è previsto per il 2023, è il quinto impianto di desalinizzazione di Acciona nel paese e il terzo ad essere assegnato alla società da Swcc. Acciona è diventata una delle aziende leader nel settore delle infrastrutture per il trattamento dell'acqua in una delle zone del pianeta più soggette a stress idrico. Lo scorso anno, nella stessa area, Acciona si è aggiudicata un contratto da 530 milioni di euro per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione per 25 anni dell'impianto di desalinizzazione Shuqaiq 3, attualmente in costruzione e il cui completamento è previsto entro il 2021. (Spm)