Infrastrutture: Acos, con Piano led nel 2019 risparmio di 30 milioni su illuminazione pubblica a Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine in linea con la crescita degli investimenti, nel 2019 si registrano una riduzione del 4 per cento delle perdite sulla rete storica di Roma e un aumento medio di circa il 5 per cento della bolletta. La spesa annua sostenuta dagli utenti resta comunque al di sotto della media nazionale, confermando che lo stato tariffario romano si posiziona in fascia competitiva. Inoltre, il legislatore ha previsto l’erogazione di un bonus idrico per chi si trova in condizioni di disagio economico, beneficiari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza. I servizi a rete, in questo 2020, si sono in ogni caso dimostrati di primaria importanza nella costruzione di un nuovo spazio globale, tecnologico e interconnesso. (Rer)