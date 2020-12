© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: falliti colloqui tra Vodafone e saudita Stc per vendita quota in controllata egiziana - Vodafone ha annunciato oggi di aver terminato i colloqui con la Saudi Telecom Company relativi alla vendita della quota del 55 per cento in Vodafone Egypt, per un valore di 2,4 miliardi di dollari, dopo che non sarebbe stato raggiunto un’intesa per completare l’accordo. Lo riferisce l’emittente televisiva satellitare “Al Arabiya”. Stc, il più grande operatore di telecomunicazioni del regno saudita, aveva stretto un accordo preliminare a gennaio con la società di telecomunicazioni quotata a Londra per acquistare la quota nel mercato egiziano con l’obiettivo di espandersi nel più grande Paese arabo, che vanta una popolazione di oltre 98 milioni di abitanti. Vodafone aveva annunciato lo scorso settembre che erano ancora in corso trattative per finalizzare l’accordo nonostante la scadenza dei termini del protocollo d'intesa iniziale. Stc aveva infatti chiesto due volte l’estensione dell’accordo iniziale rispettivamente ad aprile e a luglio a causa di problemi logistici derivanti dalla diffusione della pandemia di Covid-19. Con 44 milioni di abbonati e una quota di mercato del 40 per cento Vodafone Egypt è il più grande operatore di telefonia mobile del Paese. (segue) (Res)