I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Tunisia: analista Berkowitz a “Nova”, pastore decapitato opera dell’Isis - L’omicidio del pastore 32enne Okba Ben Abdedayem Dhibi, decapitato nelle zone montuose di Sultania, presso Jebel Salloum, vicino al confine con l'Algeria, “ha tutti i tratti distintivi dello Stato islamico dell’Iraq e del Levante”. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” Oded Berkowitz, direttore regionale dell’intelligence presso la società di consulenza di sicurezza israeliana Max Security. “Non è stato ancora rivendicato, ma i tratti distintivi sono quelli dello Stato islamico, in termini di zona, della persona giustiziata (un pastore, spesso accusati di spionaggio e collaborazionismo) e il metodo della decapitazione”, ha detto Berkowitz. L’analista ha ricordato il caso di Mabrouk Soltani, un altro pastore ucciso dai terroristi nel 2015 nella regione del Monte Mghilla, un atto che era stato rivendicato dallo Stato islamico che all'epoca parlò di "spia giustiziata". Due anni dopo, nel giugno 2017, il fratello di Mabrouk Soltani, Khalifa, era stato rapito e ucciso nella stessa zona. “Ci sono stati diversi casi simili nel corso degli anni. Sono certo che qualcosa al riguardo uscirà su Al Naba (la rivista elettronica dello Stato islamico) nelle prossime settimane”, aggiunge Berkowitz. Secondo la ricostruzione della stampa tunisina, basata sulle dichiarazioni dello zio di Okba Dhibi, la vittima è stata decapitata davanti agli occhi dei suoi due fratelli e di suo cugino, legati con delle corde e poi liberato dopo l’assassinio. Secondo Berkowitz, tuttavia, la dinamica sarebbe leggermente diversa: “Da quanto mi risulta, i fratelli e il cugino erano legati e sono stati privati dei cellulari, ma non sono stati effettivamente costretti ad assistere alla decapitazione”. In un episodio correlato, tre agenti della Guardia nazionale tunisina sono morti oggi in un incidente stradale mentre facevano parte del corteo del ministro dell’Interno, Taoufik Charfeddine, durante una visita nel governatorato di Kasserine. I tre agenti - Houssem Ouanes, Achraf Raouahi e Seifeddine Tlili – erano a bordo di una vettura che scortava il ministro - giunto a Kasserine per porgere le condoglianze alla famiglia del pastore i – quando hanno avuto un incidente stradale. Altri due agenti sono rimasti feriti e sono stati ricoverati nell’ospedale regionale di Kasserine. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo di sicurezza ha sbandato sulla strada che collega le regioni di Charaa e El Crehra. (segue) (Res)