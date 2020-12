I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: pastore decapitato, per la deputata Moussi “lo Stato è complice del terrorismo” - La presidente del Partito tunisino dei costituzionalisti liberi, Abir Moussi, ha dichiarato che “lo Stato tunisino è divenuto complice del terrorismo”. La vulcanica leader del partito laico di opposizione, nostalgico del passato regime di ben Ali, ha commentato così l’omicidio di Okba Ben Abdedayem Dhibi, pastore di 32 anni decapitato dai gruppi terroristici nelle zone montuose di Sultania, presso Jebel Salloum, vicino al confine con l'Algeria, davanti agli occhi dei fratelli e del cugino. La vittima era accusata dai suoi carnefici di essere un informatore della polizia. La parlamentare e deputata tunisina ha ricordato il caso di Mabrouk Soltani, un altro pastore ucciso dai terroristi nel 2015 nella regione del Monte Mghilla, un atto che era stato rivendicato dallo Stato islamico che all'epoca parlò di "spia giustiziata". Secondo Moussi, questo dimostra che terrorismo è vivo e vegeto in Tunisia, “e non è una chimera come qualcuno vorrebbe farci credere”. La parlamentare populista ha ricordato che gli assassini di Mabrouk Soltani sono ancora a piede libero, denunciando “la mancanza di serietà dello Stato nella ricerca e punizione dei criminali accusati di terrorismo”. La deputata ha dichiarato che gli apparati statali “sanno benissimo dove il terrorismo affonda le sue radici e chi lo sostiene “, ma le autorità “non combattono con la serietà e con il rigore indispensabili in questo tipo di situazioni”. In questo senso, ha concluso la Moussi, “lo Stato è complice del terrorismo e responsabile della perdita di vite umane”. (segue) (Res)