I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Tunisia: Kasserine, tre agenti della Guardia nazionale morti in incidente stradale - Tre agenti della Guardia nazionale tunisina sono morti oggi in un incidente stradale mentre facevano parte del corteo del ministro dell’Interno, Taoufik Charfeddine, durante una visita nel governatorato di Kasserine. I tre agenti - Houssem Ouanes, Achraf Raouahi e Seifeddine Tlili – erano a bordo di una vettura che scortava il ministro - giunto a Kasserine per porgere le condoglianze alla famiglia del pastore Okba Ben Abdedayem Dhibi, decapitato ieri dai gruppi terroristici – quando hanno avuto un incidente stradale. Altri due agenti sono rimasti feriti e sono stati trasferiti nell’ospedale regionale di Kasserine. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo di sicurezza ha sbandato sulla strada che collega le regioni di Charaa e El Crehra. (segue) (Res)