- Tunisia: pastore decapitato, l'Egitto condanna "brutale atto terroristico" - L'Egitto ha condannato fermamente l’omicidio di Okba Ben Abdedayem Dhibi, pastore di 32 anni decapitato dai gruppi terroristici nelle zone montuose di Sultania, presso Jebel Salloum, vicino al confine con l'Algeria, davanti agli occhi dei fratelli e del cugino. "L'Egitto condanna, con la massima fermezza, la brutale decapitazione di un cittadino nella provincia di Kasserine, in Tunisia, da parte di un gruppo terroristico", ha detto Ahmed Hafez, portavoce del ministero degli Esteri tunisino. Offrendo le sue “sincere condoglianze alla famiglia della vittima in lutto e alla Tunisia”, l'Egitto ha ribadito il suo forte rifiuto di tali atti. "L'Egitto ribadisce la sua forte disapprovazione per tali azioni criminali aberranti", ha confermato Hafez, aggiungendo "L'Egitto è saldamente con la sorella Tunisia in tutte le misure che potrebbe prendere per sradicare questo odioso flagello del terrorismo". (Res)