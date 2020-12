Imprese: ministero Sviluppo economico, nel 2020 in crescita startup e Pmi innovative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolar modo, con il Decreto Rilancio dell'agosto 2020, sono state adottate numerose iniziative a favore del mondo delle startup e delle Pmi innovative tra cui risorse aggiuntive (200 milioni di euro) attribuite per potenziare il Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi; 10 milioni per erogare contributi a fondo perduto per l'acquisizione di servizi erogati da incubatori, acceleratori, innovation hub per lo sviluppo di imprese innovative; l'introduzione di incentivi in de minimis, che prevedono una detrazione fiscale del 50 per cento per investimenti in startup e Pmi innovative; la costituzione di un Fondo per il trasferimento tecnologico, gestito dalla Fondazione Enea Tech, con dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 che ha, tra i vari compiti, quello di realizzare attività di supporto alla crescita delle startup e Pmi ad alto potenziale innovativo. Ulteriori 200 milioni di euro sono stati, infine, assegnati al Fondo di sostegno al venture capital, andando a potenziare il Fondo Nazionale Innovazione. (segue) (Rin)