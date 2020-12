Imprese: ministero Sviluppo economico, nel 2020 in crescita startup e Pmi innovative (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comunicato sottolinea che nel 2019 le startup innovative hanno superato le 10 mila unità registrando un incremento di quasi il 12 per cento rispetto all'anno precedente, accompagnato da un aumento del fatturato di più del 46 per cento e una produzione pari a 1,2 miliardi di euro; in crescita anche le Pmi innovative che hanno superato la soglia delle 1.300 unità, il cui valore della produzione arriva a 4,1 miliardi di euro. La forza lavoro complessivamente coinvolta da startup e Pmi innovative conta ormai oltre 85 mila unità (con un incremento rispetto al 2018 di poco meno del 26 per cento), segno dell'affermazione di un vero e proprio patrimonio da tutelare e continuare a guidare nel suo percorso di nascita, crescita e consolidamento. La maggior parte delle startup (quasi il 75 per cento) opera nel comparto dei servizi alle imprese (in particolare servizi Ict), ma rilevante appare l'incidenza delle startup culturali e creative (pari al 37,7 per cento) e delle imprese energetiche e green sul totale delle startup innovative (14,6 per cento). Elevato risulta, inoltre, l'utilizzo delle Tecnologie 4.0: il 43 per cento delle startup innovative del settore dei servizi alle imprese ha dichiarato di operare con le Tecnologie 4.0 (ICT, telecomunicazioni, intelligenza artificiale e green economy). Sono queste le principali evidenze emerse dalla Relazione annuale del ministro dello Sviluppo economico al parlamento sulle startup e Pmi innovative, giunta alla sua sesta edizione, frutto dell'attività di monitoraggio curata dalla Direzione generale per la Politica industriale, l'Innovazione e le Pmi del ministero dello Sviluppo economico. (Rin)